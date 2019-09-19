Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 19 Eylül Perşembe anlık altın fiyatları

19.09.2019 07:49

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar/TL'deki değer kaybıyla gerileyen gram altın, günü yüzde 0,3 azalışla 275,2 liradan tamamladı. Altının gramı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybederek 274,9 liradan işlem görüyor. Peki, şu an çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 19 Eylül Perşembe anlık ve güncel altın fiyatları...

19 EYLÜL PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 07.50 itibariyle altın fiyatları şöyle;

Gram altın fiyatı: 273,2/ 273,3

Çeyrek altın fiyatı: 437,1/ 448,1

Yarım altın fiyatı: 874,3/ 896,1

Tam altın fiyatı fiyatı: 1748,6/ 1786,8

Cumhuriyet altını fiyatı: 1820,0/ 1847,5

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ SALDIRININ ALTIN FİYATLARINA ETKİSİ

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesinin dünyada yankıları devam ederken, saldırı sonrası yatırımcıların güvenli liman talebinin artması altın ve gümüş fiyatlarında da yükselişe yol açtı. Pazartesi günü spot altının ons fiyatı yüzde 1,1 yükselerek 1498 doları aşarken, bugün öğlen saatlerinde ise ons fiyatı 1504 doları buldu. Kapalıçarşı'daki kuyumcular altındaki fiyat artışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kuyumcular, Suudi Arabistan petrol tesislerine yapılan saldırıların sektörlerini olumsuz etkilediğini söylediler.