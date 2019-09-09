Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 9 Eylül Pazartesi anlık altın fiyatları

09.09.2019 07:53

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Gram altın 276 lira, çeyrek altın 453 liradan kapattığı geçen haftanın sonrasında yükseliş eğilimi göstermeye başladı. Peki, şu an çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 9 Eylül Pazartesi anlık ve güncel altın fiyatları...

9 EYLÜL PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 07.51 itibariyle altın fiyatları şöyle;

ALTIN ALIŞ SATIŞ Gram altın 277,1 277,2 Çeyrek altın 443,5 454,6 Yarım altın 887,0 909,2 Tam altın 1774,0 1812,8 Cumhuriyet altını 1838,7 1866,5

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARINA ABD - ÇİN TİCARET SAVAŞI ETKİSİ!

Altın fiyatlarında güçlü dolar karşısındaki düşüş, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına bağlı küresel ekonomiye ilişkin kaygılar nedeniyle sınırlı kaldı.

Çin Ticaret Bakanlığı, uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle ABD aleyhinde Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde dava açtı. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin son uyguladığı gümrük vergilerinin iki ülke liderinin Osaka'daki görüşmede vardıkları uzlaşmayı ihlal ettiği ve Çin'in WTO kuralları uyarınca yasal haklarını savunacağı vurgulandı.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.35 artışla 18.59 dolardan,

- altın, yüzde 0.37 artışla 1,535.2 dolardan,

- bakır, yüzde 0.65 düşüşle 2.5165 dolardan,

- platin, yüzde 0.89 artışla 940 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.27 düşüşle 1,535 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 285 liraya, çeyrek altın 466 liraya, Cumhuriyet altını da 1,928 liraya geriledi.