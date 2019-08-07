Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 7 Ağustos Çarşamba güncel altın fiyatları

07.08.2019 07:48

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Temmuz ayını yüzde 3,4 değer kaybı ile kapatan altın fiyatları, yatırımcısını üzdü. Dün gram altın 261 liradan, çeyrek altın 427 liradan günü kapatmışlardı. Peki, şu an çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 7 Ağustos Çarşamba güncel altın fiyatları...

7 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada altın fiyatları;

ALTIN ALIŞ SATIŞ Gram altın 263,83 263,83 Çeyrek altın 422,14 431,80 Yarım altın 841,65 841,65 Tam altın 1.688,96 1.722,46 Cumhuriyet altını 1.741,81 1.785,46

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN TEMMUZ AYINDA YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ!

Altının ons fiyatındaki kısmi yükselişe karşın TL üzerindeki jeopolitik ve siyasi risklerin azalması sonucu gerileyen dolar kurunun etkisiyle gram altın, geçen ay yatırımcısına yüzde 3,4 kaybettirdi.

Geçen ayın başında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 31 Temmuz'daki toplantısında faiz indirme olasılığına kesin gözüyle bakılırken, altının ons fiyatı da söz konusu beklentiye paralel yükseliş eğiliminde hareket etti.

New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamalarıyla faiz indiriminin 50 baz puan seviyesinde yapılacağı beklentisinin artmasına paralel altının ons fiyatı, son 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.453 doları gördü. Banka yetkililerinin Williams'ın açıklamalarının temmuzdaki toplantıya yönelik olmadığını duyurmasıyla ons altın, söz konusu zirveden geri çekildi.

Ons altının yukarı yönlü hareketinde jeopolitik riskler de önemli rol oynadı. ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının küresel ekonomideki belirsizlikleri artırması, yatırımcılar tarafından "güvenli liman" sayılan altına olan talebi artırdı.

ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin tırmanması ve iki taraftan gelen açıklamalar jeopolitik riskleri artıran diğer etkenler arasında yer alırken, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait iki gemiye el koyması da altının fiyatının yükselmesine neden oldu.

Avro Bölgesi'nde yaşanan ekonomik sıkıntılar, altının ons fiyatını destekleyen diğer unsurlar arasında yer aldı.

Yurt içinde ise TL üzerindeki jeopolitik ve siyasi risklerin azalması, TL'nin dolar karşında değer kazanmasına yardımcı olurken, altının gram fiyatı bu durumdan aşağı yönlü etkilendi.

S-400 teslimatının ardından ABD ile yaşanması beklenen olası gerginliğin ortadan kalkması ve yaptırım kararının ertelenmesi de TL'de yaşanabilecek değer kaybının önüne geçerek altının gram fiyatının geri çekilmesinde etkili oldu.

1 Temmuz'da 262,4 lira olan gram altının fiyatı, temmuz ayını yüzde 3,4'lük düşüşle 253,5 liradan kapattı.