Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 3 Eylül Salı güncel altın fiyatları

03.09.2019 07:39

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. 320 lirayı bulacağı düşünülen gram altının fiyatı geçen hafta en son 289,5 lira idi. Çeyrek altın ise haftayı 472,9 lira ile kapatmıştı. Bu sabah düşüşle başlayan altın fiyatlarında çeyrek altın 466 lira, gram altın 285 lira. Peki, şu an çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 3 Eylül Salı anlık ve güncel altın fiyatları...

3 EYLÜL SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 07.35 itibariyle altın fiyatları şöyle;

ALTIN ALIŞ SATIŞ Gram altın 284,79 285,01 Çeyrek altın 455,70 466,00 Yarım altın 908,51 931,95 Tam altın 1.822,69 1.858,05 Cumhuriyet altını 1.879,77 1.926,80

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARINA UZMAN YORUMU

Analistler, ticaret savaşlarında yaşanan gelişmelerin ve jeopolitik risklerin halen küresel piyasaların en önemli gündemi olduğuna dikkati çekerek, risk algısını artıracak hamlelerin altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketi destekleyeceğini söyledi.

Bugün, ABD'de 2. çeyrek konut fiyat satın alma endeksi, konut fiyat endeksi ve Richmond Fed İmalat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında 1.525 doların destek, 1.545 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.