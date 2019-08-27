Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 27 Ağustos Salı güncel altın fiyatları

27.08.2019 07:48

Altın fiyatları güne nasıl başladı, son durum nedir merak ediliyor. Çin ile ABD arasındaki ticari savaş sonrasında Asya borsalarında yaşanan düşüş piyasaları karıştırdı. Doların yükselişine paralel olarak altın fiyatları tarihi zirveden döndü. Uzmanlar, gram altının 320 lirayı bulacağını iddia ediyorlar. Peki, şu an çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 27 Ağustos Salıgüncel altın fiyatları...

27 AĞUSTOS SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada sabah 07.42 itibariyle altın fiyatları şöyle;

ALTIN ALIŞ SATIŞ Gram altın 286,3 286,4 Çeyrek altın 458,2 469,6 Yarım altın 916,4 939,3 Tam altın 1832,7 1872,8 Cumhuriyet altını 1892,9 1921,5

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

GRAM ALTIN ÜÇ HAFTADIR YÜKSELİŞTE

Altının gram fiyatı, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesi ile yükselişini 3. haftaya taşırken, analistler küresel çapta yaşanan gelişmelerin gram altına talebi uzun bir süre daha canlı tutabileceğini vurguluyor.

Son dönemde küresel çapta zayıf gelen makroekonomik verilerin dünyanın önde gelen ekonomilerine ilişkin resesyon kaygılarını artırması, uzun vadeli tahvil faizlerindeki düşüş, Avrupa'da siyasi belirsizlikler, Brexit çıkmazı, ticaret savaşı ve merkez bankalarının para politikalarına dair gelişmeler ekonomi gündemini belirleyen konular olarak öne çıkıyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında, tarafların zaman zaman sertleşen açıklamaları güvenli liman olarak görülen varlıklara talebin artmasını beraberinde getirirken, diğer taraftan her geçen gün yükselen siyasi belirsizlik ve jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların risk algısını negatif etkiliyor.

Her ne kadar Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Çin'den ekonomiyi destekleyici yönde adımlar atılacağına dair güçlü sinyaller alınsa da ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikasına yönelik yetkililer arasında görüş ayrılığı bulunması ve net bir sinyal verilmemesi, piyasalarda belirsizliğe yol açıyor.

Öte yandan, Avrupa'daki siyasi belirsizliğe İtalya'nın da eklenmesi, Brexit konusunda da anlaşmasız ayrılığın öne çıkması, halihazırda ekonomik açıdan sıkıntılı durumda bulunan bölgeye yönelik endişeleri artırıyor.

Tüm bu gelişmelerle uluslararası piyasalarda hareketine yön veren altının ons fiyatı, 13 Ağustos'ta 1.535 dolar seviyelerini test ederek Nisan 2013'ten bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. Geçen hafta ise altının ons fiyatı 1.492-1.530 dolar bandında hareket etmesinin ardından haftayı yüzde 1'e yakın değer kazanarak 1.525 doların üzerinde kapattı.

Altının ons fiyatındaki güçlü seyrin ağırlıklı etkisi ile ay başından bu yana yükseliş eğiliminde bulunan altının gram fiyatı, geçen haftayı ise dolar/TL'deki artıştan da bulduğu destekle yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 282,4 liradan tamamladı. Böylece altının gram fiyatı, yükselişini de 3. haftaya taşımış oldu.