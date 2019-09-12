Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 12 Eylül Perşembe anlık altın fiyatları

12.09.2019 07:33

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Hafta başında düşüşle yaşayan altın fiyatları toparlanmaya başladı. Dün rakamlarda az bir kayıp yaşandı. Bu sabah çeyrek altın 453, gram altın 276 lira ile açılış yaptı. Peki, şu an çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 12 Eylül Perşembe anlık ve güncel altın fiyatları...

12 EYLÜL PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 07.30 itibariyle altın fiyatları şöyle;

ALTIN ALIŞ SATIŞ Gram altın 276,6 276,7 Çeyrek altın 442,7 453,8 Yarım altın 885,4 907,6 Tam altın 1770,9 1809,6 Cumhuriyet altını 1832,7 1860,4

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARINA ECB FAİZ KARARI ETKİSİ

Metal fiyatları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) teşvik ya da faiz indirimi kararı beklenirken, karışık seyirde, altın 1,500 doların altında.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.58 düşüşle 18.08 dolardan,

- altın, yüzde 0.04 düşüşle 1,498.6 dolardan,

- bakır, yüzde 0.53 düşüşle 2.614 dolardan,

- platin, yüzde 0.81 artışla 944.2 dolardan ve

- paladyum , yüzde 1.8 artışla 1,582.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 276 liraya, çeyrek altın 451 liraya, Cumhuriyet altını da 1,867 liraya geriledi.