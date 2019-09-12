Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 12 Eylül Perşembe anlık altın fiyatları
Çeyrek altın ne kadar oldu merak ediliyor. Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Altın fiyatlarında sabah açılışa göre gün içinde ufak bir yaşandı. Çeyrek altın 453, gram altın 276 liradan işlem görüyor. Peki, şu an çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 12 Eylül Perşembe güncel anlık altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Hafta başında düşüşle yaşayan altın fiyatları toparlanmaya başladı. Dün rakamlarda az bir kayıp yaşandı. Bu sabah çeyrek altın 453, gram altın 276 lira ile açılış yaptı. Peki, şu an çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 12 Eylül Perşembe anlık ve güncel altın fiyatları...
12 EYLÜL PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Serbest piyasada 07.30 itibariyle altın fiyatları şöyle;
|ALTIN
|ALIŞ
|SATIŞ
|Gram altın
|276,6
|276,7
|Çeyrek altın
|442,7
|453,8
|Yarım altın
|885,4
|907,6
|Tam altın
|1770,9
|1809,6
|Cumhuriyet altını
|1832,7
|1860,4
Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.
ALTIN FİYATLARINA ECB FAİZ KARARI ETKİSİ
Metal fiyatları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) teşvik ya da faiz indirimi kararı beklenirken, karışık seyirde, altın 1,500 doların altında.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.58 düşüşle 18.08 dolardan,
- altın, yüzde 0.04 düşüşle 1,498.6 dolardan,
- bakır, yüzde 0.53 düşüşle 2.614 dolardan,
- platin, yüzde 0.81 artışla 944.2 dolardan ve
- paladyum , yüzde 1.8 artışla 1,582.1 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 276 liraya, çeyrek altın 451 liraya, Cumhuriyet altını da 1,867 liraya geriledi.