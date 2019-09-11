Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 11 Eylül Çarşamba anlık altın fiyatları

11.09.2019 07:33

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları, dün akşama doğru toparlandı ve artışa geçti. Gram altın 278 lirayı, çeyrek altın 455 lirayı bulmuştu. Peki, şu an çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 11 Eylül Çarşamba anlık ve güncel altın fiyatları...

11 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 07.30 itibariyle altın fiyatları şöyle;

ALTIN ALIŞ SATIŞ Gram altın 276,4 276,5 Çeyrek altın 442,4 453,4 Yarım altın 884,7 906,9 Tam altın 1769,5 1808,2 Cumhuriyet altını 1844,0 1871,9

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

ONS ALTIN FİYATI SON BİR AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE!

Ticaret savaşlarının etkisiyle atış eğilimine geçen altın fiyatları, merkez bankalarının genişlemeci politika izlemeleriyle ve piyasalarda oluşan risk iştahının artmasıyla son 6 ayın en yüksek düzeyine yükseldi. Küresel piyasa gelişmeleriyle ons altın, son 1 ayın en düşün seviyesi olan 1.493 liraya geriledi.

Altın, Ağustos ayında yaşanan ani atak ile 4 ay üst üste en fazla getiri sağlayan yatırım aracı olmasından sonra Eylül ayının ilk haftasında düşüşe geçti. Kıymetli metaldeki bu düşüşte kar satışları, ABD ve Çin arasında Ekim itibariyle yeniden müzakere kararı alınması ve merkez bankalarının etkisi oldu.

Yurt içinde rekor kırılmasının ardından hem ons hem de dolar kurundaki gerileme ile fiyatlar son haftada düşüş yaşıyor. Bugün dolar/TLkurunda hafif yukarı yönlü hareket olmasına karşın onsun yaklaşık bir ayın en düşüğüne inmesi ile gram altın da 275 TL'ye geriledi. Ancak bu seviyeler dahi yüksek ve gram fiyatlarında da yükseliş trendi devam ediyor.