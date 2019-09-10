Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 10 Eylül Salı anlık altın fiyatları

10.09.2019 07:35

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yeni haftanın ilk gününde gram altın 277 lira, çeyrek altın ise 454 lira ile güne başlamıştı. Gün sonunda ise gram altın 275 liraya, gram altın ise 451 liraya kadar geriledi. Peki, şu an çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 10 Eylül Salı anlık ve güncel altın fiyatları...

10 EYLÜL SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 07.33 itibariyle altın fiyatları şöyle;

ALTIN ALIŞ SATIŞ Gram altın 275,5 275,6 Çeyrek altın 440,9 451,9 Yarım altın 881,8 903,8 Tam altın 1763,6 1802,2 Cumhuriyet altını 1844,9 1872,8

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARINA ABD - ÇİN TİCARET SAVAŞI ETKİSİ!

Altın fiyatlarında güçlü dolar karşısındaki düşüş, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına bağlı küresel ekonomiye ilişkin kaygılar nedeniyle sınırlı kaldı.

Çin Ticaret Bakanlığı, uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle ABD aleyhinde Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde dava açtı. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin son uyguladığı gümrük vergilerinin iki ülke liderinin Osaka'daki görüşmede vardıkları uzlaşmayı ihlal ettiği ve Çin'in WTO kuralları uyarınca yasal haklarını savunacağı vurgulandı.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.35 artışla 18.59 dolardan,

- altın, yüzde 0.37 artışla 1,535.2 dolardan,

- bakır, yüzde 0.65 düşüşle 2.5165 dolardan,

- platin, yüzde 0.89 artışla 940 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.27 düşüşle 1,535 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 285 liraya, çeyrek altın 466 liraya, Cumhuriyet altını da 1,928 liraya geriledi.