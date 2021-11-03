Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatların son durum ne?

Altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatları düşer mi? Çeyrek altın ne kadar oldu? soruları gündemden düşmüyor. Yatırımcıların gözü döviz haberler inde. İşte güncel altın fiyatları:

Ons altın bugün1.780 dolar civarında.

Gram altın ise yeni haftaya 550 TL seyirle başladıktan sonra yatay seyrine devam etti. Bugün gram altın 549-550 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın, 899 liradan, cumhuriyet altını ise 3,586 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİR?

Merkez bankaları rezervlerinde kağıt para ve altın bulundurur. Merkez bankaları para rezervlerini çeşitlendirdikçe - biriktirdikleri kağıt para birimlerinden ayrı olarak altına dönüşür - altının fiyatı tipik olarak yükselir. Dünya uluslarının çoğu, esas olarak altından oluşan rezervlere sahiptir.

Bloomberg, ABD'nin 1971'de altın standardını terk etmesinden bu yana küresel merkez bankalarının en çok altını satın aldığını ve 2019 rakamlarının 2018'in 50 yıllık rekorundan sadece mütevazı bir şekilde düştüğünü bildirdi.

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