Çeyrek altın ne kadar? 2 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları

Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. Günümüzün en çok talep gören yatırım aracı olan altın fiyatları, gün sonunda % 2'lik artışla kapattı. Çeyrek altın 426,9 lira, gram altın ise 260,3 lira idi. Peki, şu an çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 2 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları...

3 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Dünün serbest piyasada altın fiyatları;

Altın Gram alış: 258,2 satış: 258,3

Çeyrek Altın alış: 413,3 satış: 423,6

Yarım Altın alış: 826,5 satış: 847,2

Tam Altın alış: 1653,0 satış: 1689,2

Cumhuriyet Altını alış: 1707,0 satış: 1732,8

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

TALEPLER ALTIN FİYATLARINI ARTIRDI!

Dünya Altın Konseyi'nin, 2019'un ikinci çeyreğine ilişkin "Küresel Altın Trendleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, yüksek altın fiyatlarının tüketici, merkez bankaları, sikke ve külçe altın talebine olumlu yansıması nedeniyle küresel altın talebi yılın ikinci çeyreğinde arttı.

Küresel altın talebi, ikinci çeyrekte 2018'in aynı dönemine göre yüzde 8 artarak bin 123 tona, toplam altın arzı da yüzde 6 yükselişle bin 187 tona ulaştı.