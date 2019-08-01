Çeyrek altın ne kadar? 1 Ağustos Perşembe güncel altın fiyatları

En çok tercih edilen yatırım aracı olması nedeniyle altın fiyatları özellikle çeyrek altın ne kadar merak edilip araştırılıyor. Altın fiyatları, dolara paralel olarak haftaya düşüş başladı. Dün çeyrek altın günü 415 liradan kapatırken altın gramı ise 253,2 liradan tamamladı. Peki şu an çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira oldu? İşte 1 Ağustos Perşembe güncel altın fiyatları...

1 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Fed'in dün başlayan ve bugün kararları açıklanacak Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizinin en az 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell da gerçekleştireceği basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

'ONS ALTINDA BİN 438 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, veri gündeminin yoğun olduğu bugün Almanya'da işsizlik, Euro Bölgesi işsizlik, 2. çeyrek büyüme ve enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini ifade etti. Analistler, teknik açıdan ons altında bin 415 doların destek, bin 438 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.