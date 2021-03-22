Çeyrek altın kaç lira oldu? Çeyrek altın yükseldi mi? Çeyrek altın düştü mü?
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Çeyrek altın kaç lira oldu? Çeyrek altın yükseldi mi? Çeyrek altın düştü mü?

22.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:58
Çeyrek altın kaç lira oldu? Çeyrek altın yükseldi mi? Çeyrek altın düştü mü?

Ekonomi piyasalarında yaşanan hareketlilik sonrası Çeyrek altın kaç lira oldu merak edildi. Peki, Çeyrek altın yükseldi mi? Çeyrek altın düştü mü? Çeyrek altın kaç lira oldu?

Hafta sonu ekonomi dünyasında birbiri ardına etkileyici gelişmeler yaşanmış, Pazar gecesi ise kurlarda ani değişiklikle gözlendi. Peki, Çeyrek altın kaç lira oldu? Çeyrek altın yükseldi mi? Çeyrek altın düştü mü?

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA OLDU?

Çeyrek altın fiyatlarında son dönemde ani değişimler oldu.İşte güncel Çeyrek altın fiyatı:

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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