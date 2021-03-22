Çeyrek altın kaç lira oldu? Çeyrek altın yükseldi mi? Çeyrek altın düştü mü?

Ekonomi piyasalarında yaşanan hareketlilik sonrası Çeyrek altın kaç lira oldu merak edildi. Peki, Çeyrek altın yükseldi mi? Çeyrek altın düştü mü? Çeyrek altın kaç lira oldu?