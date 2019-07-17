Çeyrek altın fiyatı son durum 17 Temmuz 2019: Çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Dün 258 lirayla güne başlayan gram altın fiyatı, bugün 257 lira seviyelerinde alıcı buluyor. Dolar kurunun düşüşüne paralel olarak gerileyen çeyrek altın fiyatı ise 423 lira. İşte 17 Temmuz Çarşamba anlık altın fiyatları...
Altın fiyatları, dünün kapanışa göre düşük olarak güne başladı. Altının ons fiyatı ve dolar kurununu düşmesine paralel eğilim gösteren altın fiyatları yükselmeye başladı. Dün 258,7 liradan kapanan gram altın fiyatı 257,7 TL seviyesinde. Çeyrek altın ise 423 liraya alıcı buluyor. İşte güncel altın fiyatları
17 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
|CUMA
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|Gram altın
|260,50
|260,70
|258,2
|258,3
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.717,00
|1.738,00
|1712,7
|1738,6
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|237,60
|241,60
|235,82
|237,81
|Lira(Tam) altın
|1.678,00
|1.698,00
|1652,7
|1688,8
|Yarım Altın
|839,00
|849,00
|826,3
|847,0
|Çeyrek altın
|420,00
|425,00
|413,2
|423,5
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KAPALIÇARŞI'DA DÜN ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,76 azalışla 258,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 421,00 lira, Cumhuriyet altını 1.725,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,76 azalışla 258,70 liradan işlem gördü.
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