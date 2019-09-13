Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın kaç lira? 13 Eylül Cuma anlık altın fiyatları

13.09.2019 09:16

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Merkez Bankası dün faiz indirimine gitti. Bundan etkilenen altın fiyatları düşüş yaşadı. Dün gram altın güne 276 lira, çeyrek altın 452 lira ile başladı. Peki, şu an çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 13 Eylül Cuma anlık ve güncel altın fiyatları...

13 EYLÜL CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 09.16 itibariyle altın fiyatları şöyle;

ALTIN ALIŞ SATIŞ Gram altın 272,5 272,6 Çeyrek altın 436,1 447,0 Yarım altın 872,2 894,0 Tam altın 1744,4 1782,5 Cumhuriyet altını 1820,1 1847,6

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARINA ECB FAİZ KARARI ETKİSİ

Metal fiyatları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) teşvik ya da faiz indirimi kararı beklenirken, karışık seyirde, altın 1,500 doların altında.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.58 düşüşle 18.08 dolardan,

- altın, yüzde 0.04 düşüşle 1,498.6 dolardan,

- bakır, yüzde 0.53 düşüşle 2.614 dolardan,

- platin, yüzde 0.81 artışla 944.2 dolardan ve

- paladyum , yüzde 1.8 artışla 1,582.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 276 liraya, çeyrek altın 451 liraya, Cumhuriyet altını da 1,867 liraya geriledi.