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Çeyrek altın bin 267 lira oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Çeyrek altın bin 267 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 783,60 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 783,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 783,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 783,60 liradan, 5 bin 164 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 185 liradan, 714,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 718,60 liradan, 5 bin 46 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 66 liradan, 2 bin 523 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 533 liradan ve bin 262 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 267 liradan satılıyor. - İSTANBUL

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