Çeyrek Altın Aldı, Otomobil Kazandı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde 700 yıllık geçmişe sahip tarihi çarşı ve hanlar bölgesinin cazibesini artırmak maksadıyla hayata geçen 'Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nde 10 talihli otomobil kazandı.

Tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde 100 TL'lik alışveriş karşılığında çekilişe katılan talihliler, büyük ödülleri düzenlenen törenle teslim aldı. Ulucami yanındaki Orhangazi Parkı'nda çarşı esnafının iştirakiyle yapılan törende konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, BTSO olarak Bursa ekonomisinin kalbi olan Tarihi çarşı ve hanlar bölgesinin cazibesini artırmak için projeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Haşim Kılıç, "Ortak akılla Tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde ticareti artırmak maksadıyla önemli çalışmalar yürütüyoruz. Odamız tarafından geleneksel hale gelen 'Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nde büyük ödül olan otomobillerimizi talihlilerimize teslim ettik. BTSO olarak bölgemizin cazibesini artıran ve iş hacmine güç katan projelere devam edeceğiz." dedi.

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım, Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nin Türkiye'de emsali olmayan bir organizasyon olduğunu belirterek, BTSO'ya bölgeye sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Özyıldırım, "BTSO'nun öncülüğünde bugüne kadar önemli projelere imza attık. Alışveriş Günleri de çarşımıza özgü bir etkinlik oldu. BTSO'ya bölgemize verdiği destekten dolayı müteşekkiriz." diye konuştu.

Düğün alışverişi yaptı, otomobili kazandı

Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'ne katılan Ayşenur Tarı, Ağustos'ta düğün alışverişi yaptığını ve çarşı esnafının yönlendirmesiyle çekilişe katıldığını söyledi. Tarı, "Bir mağazadan gelinlik aldım. Mağaza yetkilileri benden alışveriş günlerine katılmamı istedi. Bir süre geçtikten sonra otomobil kazandığımı öğrendim. İlk önce şaka olduğunu sandım. Gerçek olduğunu duyunca çok mutlu oldum. Bizim için çok güzel bir düğün hediyesi oldu" şeklinde konuştu.

Çeyrek altın alarak çekilişe katılan Samet Saygı da büyük ödülün talihlilerinden birisi oldu. Samet Saygı, "İnşallah kazasız belasız otomobili kullanmak nasip olur. Bu organizasyonu düzenleyen BTSO'ya teşekkür ederim" dedi.

İnegöl'de yaşayan Aylin Uyanbay ise "Annemin kıyafetlerini aldıktan sonra fişimi alarak çekilişe katıldım. Otomobili kazanmak aklımın ucuna bile gelmezdi. İlk başta şaka zannettim. Bundan sonra Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde alışveriş yapacağım ve bütün yakınlarımın buradan alışveriş yapmalarını sağlayacağım" ifadelerini kullandı.

Kızına aldığı gelinlik otomobil sahibi yaptı

Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri talihlilerinden olan Muharrem Aydın, "Bir akrabamızın düğünü için kızıma bir gelinlik aldım. Çekilişe katıldık. Allah bize otomobil nasip etti. İşyerinde bir arkadaşım bana otomobil kazandığımı söyledi. Şimdi işyerinde otomobilin bana çıktığını duyan herkes bundan sonra alışverişlerini çarşıda yapacaklarını söylediler" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA