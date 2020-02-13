Çeyrek altın 500 lirayı aştı
Ons altın fiyatlarındaki yükselişle iç piyasada çeyrek altın 502 liraya yükselerek rekor kırdı.
Ons altın fiyatlarındaki yükselişle iç piyasada çeyrek altın 502 liraya yükselerek rekor kırdı.
Altın fiyatlarında yükseliş gözlenmeye başladı. Ons altının bin 575 dolar yükselmesinin iç piyasaya olan fiyat artışı yansımaları gözleniyor. 24 ayar gram altın 306 lira olurken çeyrek altın kritik seviyelerin üzerinde seyrediyor. Uluslar arası gelişmelerin etkisiyle yükselen fiyatlar çevresinde çeyrek altın fiyatı 502 liraya ulaşarak rekor kırdı.
(İHA)