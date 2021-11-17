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Çeyrek altın 1000 liraya ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Çeyrek altın 1000 liraya ulaştı

Altının ons fiyatının bin 866 dolar seviyesine yükselmesiyle gram altın 611 liraya kadar çıktı.

Altının ons fiyatının bin 866 Dolar seviyesine yükselmesiyle gram altın 611 liraya kadar çıktı. Çeyrek altın ise 1000 lirayı gördü.

Altındaki tarihi yükseliş sürüyor. Ons fiyatının artmasına iç piyasada dolar/TL kurundaki yükseliş de eklenince gram altın rekor kırdı. Çeyrek altın bin liraya ulaştı. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve altının ons fiyatının yükselmesiyle altın fiyatlarında artış yaşandı. Ons fiyatı yüzde 1'e yakın yükselişle 1870 dolara geldi. Dolar kuruna bağlı olarak iç piyasada altının gram satış fiyatının 611 liraya kadar yükselmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Çeyrek tarihi zirvede

Çeyrek altın ise 1000 lirayı gördü. Yarım altın 2 bin 4 liradan, tam altın 3 bin 936 liradan, Cumhuriyet altını ise 4 bin 57 liradan işlem görüyor. - İSTANBUL

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

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