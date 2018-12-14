Ceylapınar'da Kablo Hırsızlığı İddiası

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ceylanpınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin farklı yerlerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda titiz bir çalışma yürüten ekipler, söz konusu olaylarla ilgili 3 şahsı gözaltına aldı.

Şahıslar, işlemlerinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.