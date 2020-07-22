Ceylanpınarlılar şehit polislerini unutamıyor
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Ceylanpınarlılar şehit polislerini unutamıyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 5 yıl önce evlerinde uyurken şehit edilen polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Açar'ın acısı unutulmuyor.

Ceylanpınarlılar şehit polislerini unutamıyor
22.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:12

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 5 yıl önce evlerinde uyurken şehit edilen polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Açar'ın acısı unutulmuyor.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Açar, 5 yıl önce Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyurken terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edildi.

Ülke gündeminde de günlerce yer edinen olay, çok sayıda Suriyeliye kucağını açan ve misafirperverliği ile bilinen Şanlıurfa ve Ceylanpınar ilçesinde de büyük üzüntüye neden oldu.

Aradan geçen 5 yıla rağmen ilçe halkı, iki polisin şehit edilmesinin acısını yüreğinde hissetmeye devam ediyor.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, AA muhabirine, şehit polisleri, vefatlarının 5'inci yıl dönümünde rahmetle andıklarını söyledi.

Polislerin şehit edildiği günü hiç unutamadığını belirten Soylu, "Şehit polislerin o günkü acıları halen içimizde. Şu an bile acılarını hissediyoruz. İnanın şehitlerin vefat yıl dönümünün gelmesini istemiyorum çünkü o günü hiç unutmadık, unutmamız da mümkün değil." dedi.

Daha önce ilçede böyle bir vahşeti görmediklerini, yaşamadıklarını ifade eden Soylu, bir daha böyle bir acı yaşanmaması temennisinde bulundu.

Terörün her şeklini lanetlediklerini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu polis kardeşlerimizin yataklarında hunharca şehit edilmesi bizlerin çok zoruna gitti, üzdü. Ceylanpınar halkı, misafirperverdir, iyi niyetlidir, samimidir. Her ne şekilde teröristler ilçemize sızmış ve kimler onlara yataklık yapmışsa, yardım etmişse Allah belalarını versin. Biz Ceylanpınar halkı olarak şehit polislerimizi unutmayacağız, şehitlerimizi kalbimizde yaşatmaya devam edeceğiz."

"Her zaman onlar için dua ediyoruz"

Ceylanpınar Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz da olayın bütün ilçe halkını derinden üzdüğünü ifade etti.

Aradan geçen sürede şehitleri hiç unutmadıklarını vurgulayan Yılmaz, "Canımızı malımızı teslim ettiğimiz güvenlik güçlerimize yüce Allah zeval vermesin. Bizim şehit polis kardeşlerimizi unutmamız mümkün değil. Her zaman onlar için dua ediyoruz." dedi.

Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ise kentte yaşayan insanların tüm güvenlik güçlerini çok seven ve teröre hiç bir zaman prim vermeyen bir yapıda olduğunu belirtti.

Şehit polislerin unutulmasının mümkün olmadığını ifade eden Yavuz, "10 yıl da geçse, 20 yıl da geçse şehitlerimiz unutulmayacaktır. Şanlıurfa, Ceylanpınar şehitlerini her zaman minnetle anmaya devam edecektir. İnşallah polislerimizi haince şehit eden katiller adalet önünde hesap vereceklerdir." diye konuştu.

Ceylanpınarlı esnaf Ahmet Demir de ilçelerinde böyle bir olayın meydana gelmesinin üzüntü verici olduğunu, şehitlere her zaman minnet borçlu olduklarını söyledi.

Aradan geçen sürede şehitleri her zaman rahmetle andıklarını kaydeden Demir, şehitlerin acısını ilçe halkı olarak yüreklerinde taşımaya devam edeceklerini belirtti.

Terör örgütü PKK mensupları, 22 Temmuz 2015'te Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar'ı evlerinde şehit etmişti.

Kaynak: AA

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