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Ceylanpınar, Şanlıurfa, Ekonomi

Ceylanpınar Tarım İşletmesinde el değmeden üretilen süte rağbet

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde el değmeden üretilen süte firmalar büyük rağbet gösteriyor.

19.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:10
Ceylanpınar Tarım İşletmesinde el değmeden üretilen süte rağbet

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde el değmeden üretilen süte firmalar büyük rağbet gösteriyor.

Hayvan varlığı ve sahip olduğu arazi bakımından Türkiye'nin en büyük işletmelerinden biri olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, 8 bini aşkın büyükbaş, 86 bin küçükbaş hayvandan yıllık ortalama 18 bin ton süt elde ediliyor.

Tam otomatik makinelerde el değmeden sağılan süt, kalitesi ve hijyenik şartlarda elde edilmesi dolayısıyla firmalardan büyük talep görüyor.

Piyasaya göre daha yüksek fiyatla satışa çıkarılan süt için her yıl düzenlenen ihaleye katılan firmalar birbirleriyle yarışıyor.

İşletmenin Hayvancılıktan Sorumlu Müdür Yardımcısı Şevket Bayar, AA muhabirine, tarım işletmesinde süt üretimi açısından da verimli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İşletmede sığırcılık, koyunculuk ve keçicilik olmak üzere üç alanda hayvancılık faaliyeti yürüttüklerini anlatan Bayar, "Hayvan varlığı olarak toplamda 8 bin 27 büyükbaş bulunmakta ve sütün büyük bir kısmı büyükbaş hayvanlardan elde edilmektedir. Koyun sayımız ise 86 bin ancak doğum sezonunda bu sayı 100 bine kadar çıkıyor. Küçükbaş hayvancılıkta ise 9 ayrı bölgede sağım sistemlerimiz mevcut olup koyunlarımızın da bu şekilde sağımı yapılmakta. Sütlerimiz el değmeden üretilmekte ve bir saat içerisinde artı 4 derecede soğutularak satışa sunulmaktadır. İşletmemizde yıllık yaklaşık 18 bin ton süt üretimi gerçekleşiyor." dedi.

Aynı anda 72 büyükbaş hayvanın sağımı yapılıyor

Bayar, işletmede en son teknolojik imkanların kullanıldığını aktararak, aynı anda 72 büyükbaş hayvanın sağım işleminin gerçekleştirilebildiğini belirtti.

Üretilen sütlerin her yıl TİGEM Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihalelerle firmalara satıldığını aktaran Bayar, üretimin yüksek kalitede yapılmasından dolayı piyasa fiyatının üstünde satışın yapıldığını söyledi.

İşletmenin gelecek hedeflerine de değinen Bayar, "2023 yılına kadar toplamda hayvan varlığımızı 150 bine çıkarmayı planlıyoruz. Böylece işletmemizdeki süt üretimini de buna paralel olarak artırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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