Ceylanpınar'da kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi - Haberler
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Ceylanpınar'da kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ceylanpınar'da kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda kaçak 7 cep telefonu, 225 karton sigara ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda kaçak 7 cep telefonu, 225 karton sigara ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen gümrük kontrol işlemlerinde, bir araç riskli olarak değerlendirilerek taramadan geçirildi. Yapılan incelemede, aracın gizli bölmelerinde çeşitli markalara ait gümrük kaçağı 7 cep telefonu, 225 karton sigara, 200 cep telefonu şarj aleti ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA

Ceylanpınar'da kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi

Ceylanpınar'da kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi

Ceylanpınar'da kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi

Ceylanpınar'da kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi

Ceylanpınar'da kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi

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Haber: Ceylanpınar'da kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi - Haberler
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