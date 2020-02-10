Ceylanpınar'dan Şanlıurfa'ya 100 araçlık askeri konvoy

10.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:46

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden gelen 100 araçlık askeri konvoy, Akçakale'den geçip Şanlıurfa istikametine gitti.



Jandarma eşliğinde hareket eden ve sinyal kesici, askeri zırhlı araç, kirpi ve mühimmat taşıyıcı araçların yer aldığı konvoy, Ceylanpınar ilçesinden Akçakale'ye gelerek Şanlıurfa istikametine gitti. Akçakale çevre yolundan geçen 100 araçlık askeri konvoyda, Barış Pınarı Harekatı'nda aktif görev yapan araçların olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA