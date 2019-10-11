11.10.2019 15:21

Ceylanpınar'daki saldırıda şehit olan 11 yaşındaki Mazlum Güneş son yolculuğuna uğurlandı

ŞANLIURFA - Suriye tarafından YPG'li teröristler tarafından Ceylanpınar'a atılan havan mermisi ile şehit olan 11 yaşındaki Mazlum Güneş, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'de düzenlenen Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine atılan havan topu ile yaralanan Siverek'ın Sofice Mahallesi doğumlu 11 yaşındaki Mazlum Güneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Mazlum, sabah Siverek Abdulkadir Geylani Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında ilçeye 50 kilometre uzaklıktaki kırsal Sofice Mahallesi'nde dualarla defnedildi.

Cenaze töreninde konuşan Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, hain terör örgütünün yine kendisine yakışanı yaptığını ve sivil ile çocukları hedef aldığını belirterek, "Bugün Siverek'te 11 yaşında gencecik bir yavrumuzu toprağa verdik, kederli ailesine ben başsağlığı diliyorum. Biz milletimiz, devletimiz hep beraber birlik içerisinde bu harekata destek veriyoruz. Ordumuzun morali son derece yerinde, güçlü ve küvetli bir şekilde bütün terör odaklarını yok edene kadar bu harekata devam edeceğiz ve hassasiyetlerimiz çocuklara, sivillere kesinlikle bir zarar gelmemesidir" dedi.

"Terör örgütü sivilleri hedef alıyor"

Terör örgütünün bütün dünyanın gözü önünde sivilleri hedef aldığını söyleyen Kaymakam Çiftçiler, "Terör örgütü sivillerin yaşadığı alanlara roket ve havan toplarıyla saldırıda bulundu, burada kimin sivilleri öldürdüğü ortaya çıkıyor. Bugün Siverek'te 11 yaşındaki bir çocuğumuzu toprağa verdik, dün de 9 aylık bir bebek şehit olmuştu. Ama Türk ordusu kesinlikle sivilleri hedef alamaz, siviller hassasiyetimizdir. Terör örgütünden bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Cenaze törenine İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, 107. Topçu Alayı Vekili Yarbay Serdar Analı, Siverek Belediye Başkan Vekili Muzaffer Kıran, Jandarma Komutanı Hayri Yazıcı, Siverek İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA