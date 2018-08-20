Ceylanpınar'da Yoksullara Yardım Eli

Ceylanpınar Belediyesi ile Rahmet Derneği tarafından Kurban Bayramı öncesi yoksul ailelere gıda malzemesi yardımı yapıldı.

Ceylanpınar Belediyesi muhtaçlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. İlçe sınırları içerisinde bulunan Rahmet Derneği ve Ceylanpınar Belediyesi işbirliği ile Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoksul aileler unutulmadı. Yaklaşan bayram öncesi içerisinde günlük ihtiyaçların karşılanabileceği bakliyatlarla dolu yardım kolisi dağıtıldı.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, Rahmet Derneği şubesine giderek incelemelerde bulundu ve vatandaşlara yardım kolisi dağıttı. Vatandaşlar ise yapılan yardımdan dolayı teşekkür etti.

Amaç yüzleri güldürmek

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, ilçede bütün yoksullara ulaşmak istediklerini ifade etti. Daşkıran, "Ceylanpınar Belediyesi ve Rahmet Derneği işbirliği ile yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yardım kolisi dağıtımı yapıyoruz. Derneğimiz ile normalde günlük olarak ekmek dağıtımı yapıyoruz. Ancak yaklaşan bayram öncesi yoksul vatandaşlarımıza günlük ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin olduğu yardım kolisini de dağıtıyoruz. İlçenin her yerindeki mazlum aileye kadar ulaşmak en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. Amacımız ilçemizde yoksul vatandaşlarımızın hepsine ulaşarak yüzlerini güldürmek. Rahmet Derneği kolileri bize ulaştırıyor, ailelerin tespiti ve dağıtım işini ise biz Ceylanpınar Belediyesi olarak üstleniyoruz" dedi. - ŞANLIURFA