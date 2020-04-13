Ceylanpınar'da sokağa çıkma yasağı sona erdi
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Ceylanpınar, Suriye

Ceylanpınar'da sokağa çıkma yasağı sona erdi

Ceylanpınar'da sokağa çıkma yasağı sona erdi 31 yerleşim biriminde olduğu gibi Suriye'ye sınır komşusu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde de sokağa çıkma yasağı saat 00: 00 itibarıyla sona erdi.

13.04.2020 03:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 03:23
Ceylanpınar'da sokağa çıkma yasağı sona erdi

Ceylanpınar'da sokağa çıkma yasağı sona erdi

ŞANLIURFA - 31 yerleşim biriminde olduğu gibi Suriye'ye sınır komşusu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde de sokağa çıkma yasağı saat 00: 00 itibarıyla sona erdi. İki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından ilçe halkı evde kalmayı tercih etti.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı kapsamında 30 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu kapsamda Ceylanpınar'da da diğer 30 ilde olduğu gibi sokağa çıkma yasağı uygulandı. Vatandaşların yasağa uyduğu gözlemlenirken sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından az sayıda vatandaş dışarı çıkmayı tercih etti.

Ceylanpınar'da sokağa çıkma yasağı sona erdi

Kaynak: İHA

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