14.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:05

Ceylanpınar'da mısır hasadı başladı

ŞANLIURFA - Dünyanın sayılı Türkiye'nin en büyük Tarım İşletmesi konumundaki Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde teknolojik imkanlarla sulanan yaklaşık 103 bin dekar alanda ekili olan mısırın hasadına başlandı.

Yaklaşık 103 bin dekar alanda mısır ekili olan ve yüzde 90'ı modern sulama sitemi olan center pivot(çember sulama) robotik sulama sistemleri ile yüzde 10'u ise yağmurlama sulama sistemleri kullanılan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde mısır hasadı başladı. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür yardımcısı Muhammet Altıparmak, Haziran ayında yapılan buğday ve mercimek hasadının ardından bir kısmı direk ekim makineleri ile bir kısmının ise azaltılmış toprak işlemesi ile ekimini gerçekleştirdikleri ikinci ürün olan mısırın hasadına başlandığını kaydetti. Kasım ayının ilk haftasında 22 biçerdöver, 16 kamyon ve 50 personel ile hasadın sürdüğünü anlatan Altıparmak, biçimini yaptıkları mısırın yaş olarak dekara yaklaşık 1.200-1.300 Kg rekolte olduğunu belirterek, yüzde 13'lük rutubet oranında kurutulan mısırın ise Center pivot sistemiyle yetiştirilen kısımda dekara 1.100 kilogram, yarı sabit sulama sisteminin bulunduğu bölgede dekara 900 kilogram verim alındığını ifade etti. Müdür Yardımcısı Altıparmak, araziden yaş olarak gelen tane mısırın, mısır kurutma tesislerinde nemi yüzde 13'e düşürülerek silolarda depolandığını da kaydetti.

Sertifikalı hububat tohum üretiminin yanında hayvancılığın yem ihtiyacını karşılamak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için ll. ürün dane mısır üretimi yapıldığını ifade eden Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak, hava şartlarının uygun olması durumunda mısır hasadının yaklaşık 40 gün süreceğini de sözlerine ekledi.

Muhammet Altıparmak yapılan hasattan yaklaşık 100 bin ton dane mısır mahsülü almayı hedeflediklerini, alınacak mısırın 25 bin hayvancılıkta yem olarak kullanılacağını, kalan 75 bin tonunun ise Ticaret Borsası aracılığı ile satışa sunulacağını kaydetti.

Altıparmak, mısır hasadının yapıldığı arazilere ise bu süreçte buğday ve mercimek ekimi yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA