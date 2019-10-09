Ceylanpınar'da 'Mehter Marşı' yankılanıyor

09.10.2019 21:50

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde belediye hoparlörlerinden Mehter Marşı çalınmaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Rasulayn kentindeki terör örgütü mevzileri yoğun atış altına alınırken, top atışlarının duyulduğu Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde de belediye tarafından halka ve görev yapan askerlere moral verme adına hoparlörlerden Mehter Marşı çalındı. Zaman zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi sesinden söylediği Arif Nihat Asya'nın 'dua' şiiri de dinletildi.

Öte yandan Ceylanpınar'da sınırda konuşlu obüs ve tanklardan, terör örgütünün mevzilerine yönelik atışlar sürüyor.

(Cahit Özçelik - Siber Kuş/İHA)

Kaynak: İHA