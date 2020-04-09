Ceylanpınar'da korona temizliği
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Ceylanpınar, Güncel

Ceylanpınar'da korona temizliği

Ceylanpınar'da korona ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelindeki ana caddelerde temizlik ve dezenfekte çalışması yapılıyor.

09.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:04
Ceylanpınar'da korona temizliği

Ceylanpınar'da korona ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelindeki ana caddelerde temizlik ve dezenfekte çalışması yapılıyor.

Ceylanpınar'da sürdürülen korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe genelindeki bütün caddeler köpüklü su ile yıkanıp dezenfekte ediliyor. Salgınla mücadele tedbirlerini sıkı tutan Ceylanpınar Belediyesi, bütün birimleriyle hummalı bir çalışma yürütüyor. Belediye Başkanı Feyyaz Soylu da çalışmaları bizzat takip ediyor.

Özveriyle çalışan personele teşekkür

Soylu, yoğun ve zorlu bir süreç yaşandığını belirterek salgının ilçeye ulaşmaması ve yayılmaması amacıyla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Sağlık İşleri Birimi ekiplerine teşekkür eden Soylu, bu süreçte belediye personelinin özverili bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Halkın hizmetindeyiz

Korona virüsle mücadelenin sürdüğünü kaydeden Soylu,"Bugün de Temizlik İşleri personelimiz ile birlikte Viranşehir Caddemizde temizlik çalışmamızı yapıyoruz. Bol köpüklü su ile caddemizi bir baştan bir başa yıkıyoruz. Ardından da ilaçlamamızı gerçekleştiriyoruz. Temizlik, hiyjen ve ilaçlama çalışmalarına titizlik gösteriyoruz. Bizim için milletimizin sağlığı çok önemlidir. Ceylanpınarlılar evde biz sahada yedi yirmi dört halkımızın hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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