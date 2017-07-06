Ceylanpınar'da İki Polisin Şehit Edilmesine İlişkin Dava

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar'ın evlerinde şehit edilmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.



2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "devletin birliği ve ülke bütünlüğü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçlarından müebbet hapsi istenen tutuklu sanıklar Sedat Aydın, Mehmet Naci Yılmaz ve Hüseyin Aydın, bulundukları ceza infaz kurumlarından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu Hasan Aydın ile sanık avukatları ise mahkemede hazır bulundu.



Kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanı Tufan Arslantaş'ın, "söyleyecek sözünüz var mı?" sorusuna sanıklar, Kürtçe "hayır" yanıtını verdi. Sanıkların bu tutumu, zabıtlara geçirildi.



Sanık avukatları ise detaylı savunmalarını cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından yapacaklarını belirterek, mevcut deliller ve tutukluluk süreleri dikkate alınarak beraat talebinde bulundu.



Dört sanığın da tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, savcının mütalaasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.



Terör örgütü PKK mensupları, 22 Temmuz 2015'te Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar'ı evlerinde şehit etmişti. Tutuklanan 9 zanlıdan 5'i önceki duruşmalarda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.