Ceylanpınar'da İdlib saldırısına tepki
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Ceylanpınar'da İdlib saldırısına tepki

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde vatandaşlar, İdlib'te düzenlenen hain saldırıyı lanetledi.

01.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:00
Ceylanpınar'da İdlib saldırısına tepki

'nın ilçesinde vatandaşlar, 'te düzenlenen hain saldırıyı lanetledi.


Yeni Mahalle Parkı önünde ellerinde Türk bayrakları ile toplanan bir grup genç, İdlib saldırısında şehit olan askerler nedeniyle rejime ve Rusya'ya tepki göstererek, bölgede görev yapan Mehmetçiğe destek verdi. Grup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit düşen askerler için Fatiha okuyarak dağıldı. Polisin geniş güvenlik tedbiri aldığı eylemde yöresel kıyafetli kadınlar da ellerindeki Türk bayrakları ile toplanan gruba destek verdiler. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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