Ceylanpınar'da göçük altında kalan 2 işçi yaralandı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon bağlantısı için yapılan kazı sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 2 işçi göçük altında kaldı.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon bağlantısı için yapılan kazı sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 2 işçi göçük altında kaldı. Ekiplerin 3 saatlik çalışma sonucu 2 işçi yaralı olarak çıkarıldı.

Yapımı yeni tamamlanan Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nin bahçesinde inşaat firması kanalizasyon bağlantısı için çalışma başlattı. 10 metrelik kazının ardından alt yapı bağlantısını yapan işçiler Abdulkadir Ertuğrul (29) ile Müslüm Karataş (40), toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından göçükten yaralı olarak çıkarılan 2 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldi. Tedaviye alınan yaralılardan Müslüm Karataş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şafak Sağ