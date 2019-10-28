Ceylanpınar'da eğitim buruk başladı

28.10.2019 13:36

Terör örgütü YPG/PKK tarafından sivil yerleşim alanlarının hedef alınması nedeniyle ara verilen eğitimin yeniden başladığı Ceylanpınar'da, teröristlerin havan ve roketli saldırılarıyla şehit ettiği 11 yaşındaki Elif Terim ile Mazlum Güneş'in üzüntüsü yaşanıyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı sırasında, teröristlerin olası saldırıları nedeniyle eğitime geçici süreyle verilen ara sona erdi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından bugün yeniden dersbaşının yapıldığı Ceylanpınar'daki Kepez ile Şehit Mustafa Katırlı ortaokullarında ise eğitim buruk başladı.

Teröristlerin 10 Ekim'de sivillere yönelik roketli ve havanlı saldırılarında hayatını kaybeden Elif Terim için Kepez Ortaokulunda, Mazlum Güneş için de Şehit Mustafa Katırlı Ortaokulundaki sınıflarında tören düzenlendi. Şehit çocukların sıralarına çiçekler ve fotoğrafları konuldu.

Sınıf arkadaşları şehitleri anlattı

Elif Terim'in 6-A sınıfındaki arkadaşı Gül Arslantatar, AA muhabirine, Elif'in şehit olmadan önce evine geldiğini ve beraber oyun oynadıklarını söyledi.

Elif'i "Çok iyi bir arkadaştı, keşke gitmeseydi" sözleriyle anlatan Arslantatar, "Allah YPG/PKK'nın belasını versin. Arkadaşımın yanımda olmasını çok isterdim. Onu çok özlüyorum, keşke ölmeseydi. Ben Elif ile 3'üncü sınıftan beri arkadaşım. Çok iyi arkadaşlığımız vardı. Beraber ders çalışırdık. Bazı günler bende yemek olmazdı, bazen onda olmazdı ama hep paylaşırdık. Birlikte her şeyimizi paylaşırdık." diye konuştu.

Emine Ceylan da Elif'in çok iyi bir arkadaş olduğunu belirterek, terör örgütüyle ilgili "Elif'i öldürenlerin Allah belasını versin, elleri kırılsın. Elif'i çok özlüyorum. Keşke şimdi yanımızda olsaydı." dedi.

Mazlum Güneş'in sınıf başkanlığını yaptığı Şehit Mustafa Katırlı Ortaokulundaki 7-G sınıfında da hüzünlü olan arkadaşları şehit Güneş'i anlattı.

Hasine Berfin, Mazlum'un kendilerinden daha olgun bir çocuk olduğunu, o yüzden adeta ağabeyleri gibi davrandığını dile getirdi.

Mazlum Güneş'i "Çok çalışkan, başarılı, yardımsever, insana zarar vermeyen, dost canlısıydı" diye tarif eden Berfin, "Mazlum bizim kalbimizi hiç kırmazdı. Kendisi de her zaman kalbimizin bir köşesinde olacak. Onu asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bahar Aktaş ise büyüyünce birlikte cerrah olmayı hayal ettikleri Mazlum ile 1'inci sınıftan beri aynı sınıflarda okuduklarını, herkesin Mazlum'u yardımsever bir arkadaş olarak hatırlayacağını belirtti.

Kaynak: AA