14.10.2019 16:46

Ceylanpınar'da bir eve roket düştü evde yangın çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Rasulayn sınırındaki Ceylanpınar ilçe merkezinde peş peşe 2 roket düştü. Roketlerden birinin isabet ettiği evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştirildiği Suriye'nin Rasulayn kentinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine peş peşe 2 roket daha atıldı. Şehir merkezine düşen roketlerden biri eve isabet etti. Olay anında kimsenin bulunmadığı öğrenilen evde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürerken, bugün Ceylanpınar'a atılan roket sayısı 27 oldu.

Kaynak: İHA