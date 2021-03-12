Ceylanpınar'da bahar temizliği
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Ceylanpınar'da bahar temizliği

12.03.2021 13:14 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:24
Ceylanpınar'da bahar temizliği

Kontrollü normalleşme ile birlikte hizmet seferberliğinde vites büyüten Ceylanpınar Belediyesi, bu kez bahar temizliği için alarma geçti.

Kontrollü normalleşme ile birlikte hizmet seferberliğinde vites büyüten Ceylanpınar Belediyesi, bu kez bahar temizliği için alarma geçti.

Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun talimatları doğrultusunda ilçe kırsalında yer alan mahallelerin muhtelif yerlerinde bulunan çöp yığınları Destek Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kepçe ve kamyon yardımlarıyla toplanıyor. Vatandaşların yaklaşan yaz mevsimini daha rahat, temiz ve nezih bir ortamda geçirmesini amaçlayan ekipler, çöp yığınlarının kaldırıldığı alanda toprak tasfiyesi yapıyor. Avcılı ve Özbek kırsal mahallesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, diğer kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürecek. Ceylanpınar Belediyesi Destek Hizmetler Müdür Vekili Adnan Daşkıran, "Geçen yıl başlayan ve halen devam etmekte olan pandemi sürecinde korona virüs tedbirleri kapsamında hem ilçe merkezimizdeki ana cadde ve sokaklarda hem kırsalda temizlikten taviz vermiyoruz. Başkanımızın talimatlarıyla halkımızın mikropla temas etmemesi adına kırsal mahallelerimizde vahşi depolama alanlarının temizliğine önem veriyoruz. İlçe merkezimizde hangi hizmetler veriliyorsa kırsala da aynısını götürüyoruz. Bahar temizliğimiz dokunulmayan tek nokta kalmayıncaya kadar devam edecek" dedi. - ŞANLIURFA

Ceylanpınar'da bahar temizliği
Ceylanpınar'da bahar temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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