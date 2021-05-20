Ceylanpınar'da akıma kapılan işçi öldü
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Ceylanpınar'da akıma kapılan işçi öldü

Ceylanpınar'da akıma kapılan işçi öldü
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde çalışırken yüksek gerilin hattına temas eden Muhammet Bayar (29), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde çalışırken yüksek gerilin hattına temas eden Muhammet Bayar (29), hayatını kaybetti.

Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü'nde Gökçayır Kuvvet Santralinde çalışan Muhammet Bayar, yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapıldı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Muhammet Bayar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Bayar'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için ambulansla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul

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