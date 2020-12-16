Ceylanpınar'da 3 bisiklet çalan hırsız yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde farklı adreslerde 3 bisiklet çalan hırsız yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Asayiş Büro ekipleri, farklı 3 adresten 3 bisikletin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, inceleme çalışmaları sonrası hırsızın M.D. isimli şahıs olduğunu tespit ederek adresine baskın düzenledi. Gözaltına alınan M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı