Ceylanpınar'da 191 bin dekar arazi suya kavuşacak

07.10.2019 12:16

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2. Kısım Şebeke İnşaatı projesinde fiziki olarak yüzde 99'luk gerçekleşme sağlandığını aktararak, projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 191 bin 650 dekar arazide sulu tarım yapılacağını belirtti.

DSİ Genel Müdürülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa'daki arazilerin su ile buluşması için yürütülen çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Kentte son dönemde yapılan sulama projelerinin artmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin de geliştiği belirtilen açıklamada, Ceylanpınar ilçesinde yürütülen çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2. Kısım Şebeke İnşaatı kapsamında, Mardin - Ceylanpınar sulama kanalları vasıtasıyla TİGEM ve şahıs arazilerinin sulanacağını kaydetti.

Çalışmaların tamamlanmasıyla 191 bin 650 dekar arazide sulu tarım yapılacağının altını çizen Aydın, proje kapsamında 310 kilometrelik şebeke inşaatı ve üzerindeki sanat yapıları, 4 adet pompa istasyonu 14 adet filtre istasyonu inşaatlarının tamamlanarak işin geçici kabul aşamasında olduğunu aktardı.

Aydın, Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2. Kısım Şebeke İnşaatı işinde fiziki olarak yüzde 99 gerçekleşme sağlandığını, projenin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım sonucunda 2019 yılı fiyatları ile 120 milyon 616 bin 844 TL gelir artışının hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: AA