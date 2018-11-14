Ceylanpınar Caddeleri Modern Aydınlatma Sistemi ile Işıl Işıl

Ceylanpınar Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki caddelere modern aydınlatma sistemi kuruldu. Aydınlatma sisteminden sonra ilçe yeni bir görünüme kavuştu.

Ceylanpınar Belediyesi, alt ve üst yapı ile sosyal belediyecilik çalışmalarına ağırlık veriyor. Bu kapsamda daha önce kentin yollarını yapan, parklar oluşturan ve içme suyu sorununu çözen Ceylanpınar Belediyesi, şimdi de caddelere modern aydınlatma sistemi kurdu. Kent merkezi bu sayede özellikle geceleri güzel bir görünüme kavuştu. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ceylanpınar'ın en güzel hizmete layık olduğunu söyledi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, aydınlatma sistemi ile caddelerin modern bir görünüme kavuştuğunu ifade etti. Atilla, "İlçemize 24 kilometrelik aydınlatma hattı döşedik. Aynı caddelerde elektrik hatları de yer altına alınmış oldu. O elektrik kabloları ve direkler çok çirkin bir görüntü oluşturuyordu. Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle o çirkin görüntüden Ceylanpınar kurtulmuş oldu. Eskiden göz önünün görülmediği caddeler şu anda gündüz görünümüne kavuştu. Yaklaşık 4 yıldır yürüttüğümüz çalışma programımız ile Ceylanpınar dönüşümü yaşıyor. Her geçen gün sorunlar azalıyor ve ilçe güzel hizmetler ile şekilleniyor. Burada ilçe görünümünü ve kalitesini artırmak için bir çalışma yaparak çarşı merkezinde caddelere özel estetik dekoratif aydınlatma uygulaması yaptık. Ciddi bir emek harcıyoruz. Ceylanpınar'ı daha güzel hizmetlere kavuşturacağız" dedi. - ŞANLIURFA