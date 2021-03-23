Ceylanpınar Belediyesine çağdaş hizmet binası

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, çağdaş hizmetlerin ancak çağdaş binalarda verilebileceğini belirterek, bunun için hizmet binalarını taşıyacakları müjdesini verdi.

Başkan Soylu, bir dizi temaslarda bulunmak için gittiği Ankara'da, daha önce de Parke Taşı Fabrikası sözünü alıp, çalışmaların startını verdiği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan bu kez yeni hizmet binası için destek istediğini bildirdi.

Şanlıurfa Milletvekilleri Kasım Gülpınar, Halil Özşavlı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Ankara'da, makamında ziyaret ettiği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kendilerini son derece sıcak ve samimi bir ortamda karşıladığını belirten Başkan Soylu, "Yaptığımız görüşme son derece verimli geçti. bakanımıza, mevcut hizmet binamızın yetersiz olması nedeniyle yaşadığımız sıkıntıları anlatıp, Ceylanpınar halkına yakışır bir binada hizmet vermek istediğimizi bildirdik. Bunun için de bir çözüm yolu önerimiz oldu. Mevcut binamızdan yakın bir zamanda taşınacağız. Taşınacağımız bina hem yeni hem de bütün birimlerimizin hizmet verebileceği bir binadır. Binamızın bakım ve onarım desteği sözünü bakanımızdan aldık. Yine bakanımızdan başka taleplerimiz de oldu. Sağ olsun bakanımız bizi anlayışla karşılayıp, taleplerimize olumlu yanıt verdi" diye konuştu.

Başkan Soylu, Ankara'dan döner dönmez ayağının tozu ile yeni hizmet binasına ilişkin startı verirken, yine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan, ihtiyaçları olan bir adet kazıcı ve yükleyici kepçe sözünü de aldıklarını, en yakın zamanda alacaklarını sözlerine ekledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı