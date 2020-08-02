Ceylanpınar Belediyesindeki kavgaya karışan 5 kişi daha adliyeye sevk edildi
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Ceylanpınar Belediyesindeki kavgaya karışan 5 kişi daha adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde eski belediye başkanı ile yeni belediye başkanının yakınları arasında çıkan kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ceylanpınar Belediyesindeki kavgaya karışan 5 kişi daha adliyeye sevk edildi
02.08.2020 11:10 | Son Güncelleme: 02.08.2020 12:08

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde eski belediye başkanı ile yeni belediye başkanının yakınları arasında çıkan kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Ceylanpınar Belediyesinde yaşandı. İddiaya göre, Yüksek Seçim Kurulu kararıyla 18 yaş altındayken ruhsatsız silah bulundurmaktan bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldığı gerekçesiyle 8 ay önce görevden alınan eski Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın yakınları ile yerine geçen Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun yakınları kavga etti. Polis ekipleri kavgaya karışan şahısları yakalamak için yaptığı çalışmada 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.U., İ.E., H.K., A.U. ve M.Y. çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün adliyeye çıkarılan 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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