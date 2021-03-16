Ceylanpınar Belediyesi 1 yılda 44 metruk yapıyı yıktı

Ceylanpınar Belediyesi, bir yılda 44 metruk yapının yıkıldığını bildirildi.

Ceylanpınar Belediyesi, bir yılda 44 metruk yapının yıkıldığını bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, Mevlana Mahallesinde madde bağımlılarının meskeni haline gelen metruk yapıyla ilgili gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, değerlendirme sonucunda güvenlik önlemlerini alarak iş makineleri aracılığıyla metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Açıklamada, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bir yılda 44 riskli ve metruk binanın yıkımının gerçekleştirildiği belirtildi.

Mevlana Mahalle Muhtarı Ahmet Akkurt, metruk yapının yıkımından dolayı Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü