Ceylanpınar Belediyesi 1 yılda 44 metruk yapıyı yıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ceylanpınar Belediyesi 1 yılda 44 metruk yapıyı yıktı

16.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:12
Ceylanpınar Belediyesi 1 yılda 44 metruk yapıyı yıktı

Ceylanpınar Belediyesi, bir yılda 44 metruk yapının yıkıldığını bildirildi.

Ceylanpınar Belediyesi, bir yılda 44 metruk yapının yıkıldığını bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, Mevlana Mahallesinde madde bağımlılarının meskeni haline gelen metruk yapıyla ilgili gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, değerlendirme sonucunda güvenlik önlemlerini alarak iş makineleri aracılığıyla metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Açıklamada, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bir yılda 44 riskli ve metruk binanın yıkımının gerçekleştirildiği belirtildi.

Mevlana Mahalle Muhtarı Ahmet Akkurt, metruk yapının yıkımından dolayı Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Bülent Uygun Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ceylanpınar Belediyesi 1 yılda 44 metruk yapıyı yıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 13:13:26. #1.15#
title