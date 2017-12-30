Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla Açıklaması

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, yeni seçilen AK Parti Ceylanpınar ilçe yönetimi onuruna verdiği yemekte partililerle bir araya geldi.



AK Parti ilçe binasında düzenlenen yemekli toplantıya Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Halid Şimşek, yeni seçilen ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, Belediye Eski Başkanı Mehmet Sait Atilla katıldı. Yeni seçilen AK Parti ilçe yönetim onuruna verilen yemekte konuşan yeni ilçe Başkanı Halid Şimşek, parti olarak herkesi kucaklayacaklarını söyleyerek, yakalamış oldukları büyük heyecanı 2019 seçimlerine taşıyacaklarını belirtti. Şimşek, "Ceylanpınar'ın mozaiğini ilçe yönetimine yansıtmaya çalıştık. Yönetimimizde 30 kişi vardır ve birinci ile otuzuncu arasında hiç bir fark yoktur. Partimizin de bizden istediği budur. Biz büyük bir heyecan yakaladık. Bu heyecanı kongremizde gördük. Kongreden sonra bugüne kadar Ak Partiye ayak basmamış nice insanlar büyük bir coşkuyla partimize geldiler. Bize düşen de bu coşkuyu bugün nasıl yakaladıysak bu coşkuyu 2019'a taşıyarak ilerlemektir" dedi.



2019 SEÇİMLERİNE ODAKLANMALIYIZ



Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Menderes Atilla da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Makam ve mevkilerin geçici olduğunu ifade eden Atilla, önceki yönetim kurulu üyeleri ve eski başkan Ahmet Güntekin'e vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.



2019 seçimlerinin Türkiye için önemli olduğunu ifade eden Atilla, "Şu andan itibaren 2019'da yapılacak seçime odaklanmamız gerekiyor. Hep beraber çalışmamız lazım. Hep beraber mücadele etmemiz lazım. Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz ve beraber mücadele etmeliyiz" şeklinde konuştu.



"BİR OY BİLE ÇOK ÖNEMLİ"



Bir oyun bile önemli olduğunu vurgulayan Atilla, "Diyebilirsiniz 80 milyon nüfuslu Türkiye'de Ceylanpınar'da 2 oy arttırsak ne olur. Çok şey olur. Hani bir atasözü derki, 'Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir kahramanı, bir kahraman da bir ülkenin kaderini değiştirir.' Biz de yarınlarda ümmetin kaderini değiştirecek olan Recep Tayyip Erdoğan'ın atının nalına çivi olacağız. Bu mücadelede ve bu cihatta hep beraber olacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA