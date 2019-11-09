Ceylanpınar'a zırhlı araçlar sevk edildi

Ceylanpınar'a zırhlı araçlar sevk edildi

Ceylanpınar'a zırhlı araçlar sevk edildiŞANLIURFA - Suriye'nin Rasulayn kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar ve bloklar sevk edildi.

09.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:52
Ceylanpınar'a zırhlı araçlar sevk edildi

'a zırhlı araçlar sevk edildi

- 'nin Rasulayn kentine komşu olan 'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar ve bloklar sevk edildi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen ve aralarında GZPT'de (gelişmiş zırhlı personel taşıyıcı) ve beton bloklarında aralarında olduğu yaklaşık 10 araçlık konvoy Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen zırhlı araçların Suriye sınır hattına konuşlanacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Ceylanpınar'a zırhlı araçlar sevk edildi
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