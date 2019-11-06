Ceylanpınar'a zıhlı askeri iş makinesi sevkiyatı

Ceylanpınar'a zıhlı askeri iş makinesi sevkiyatı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 2 zıhlı askeri iş makinesinin sevkiyatı yapıldı.

06.11.2019 20:14 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:19
Ceylanpınar'a zıhlı askeri iş makinesi sevkiyatı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 2 zıhlı askeri iş makinesinin sevkiyatı yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, yürütülen Barış Pınarı Hareketi kapsamında Ceylanpınar ilçe merkezinden tırlar üzerinde 2 zırhlı iş makinesi görev alacağı yerlere sevk edildi. Tırlardan indirilen iş makinelerinin EYP'lerin (el yapımı patlayıcı) imha edilmesinde kullanılacağı tahmin ediliyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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