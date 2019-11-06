Ceylanpınar'a askeri iş makinesi sevkiyatı
Ceylanpınar'a askeri iş makinesi sevkiyatıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 2 zıhlı askeri iş makinesinin sevkiyatı yapıldı.
Ceylanpınar'a askeri iş makinesi sevkiyatı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 2 zıhlı askeri iş makinesinin sevkiyatı yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yürütülen ' Barış Pınarı' hareketi kapsamında Ceylanpınar ilçe merkezinden tır'lar üzerinde bulunan 2 zırhlı iş makinesi görev alacak yerlere sevk edildi. Tır'lardan indirilen iş makinelerinin EYP'lerin (el yapımı patlayıcı) imha etmesinde kullanılacağı tahmin ediliyor.
VİDEO: Ceylanpınar'a askeri iş makinesi sevkiyatı