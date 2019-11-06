Ceylanpınar'a askeri iş makinesi sevkiyatı

Ceylanpınar'a askeri iş makinesi sevkiyatı

Ceylanpınar'a askeri iş makinesi sevkiyatıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 2 zıhlı askeri iş makinesinin sevkiyatı yapıldı.

06.11.2019 20:51 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:53
Ceylanpınar'a askeri iş makinesi sevkiyatı

Ceylanpınar'a askeri iş makinesi sevkiyatı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 2 zıhlı askeri iş makinesinin sevkiyatı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yürütülen ' Barış Pınarı' hareketi kapsamında Ceylanpınar ilçe merkezinden tır'lar üzerinde bulunan 2 zırhlı iş makinesi görev alacak yerlere sevk edildi. Tır'lardan indirilen iş makinelerinin EYP'lerin (el yapımı patlayıcı) imha etmesinde kullanılacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

VİDEO: Ceylanpınar'a askeri iş makinesi sevkiyatı
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