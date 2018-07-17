Eski Kedicik Ceylan Özgül, Genç Kızların Nasıl Ağa Düşürüldüğünü İtiraf Etti: Hile Çok Büyük

Suç örgütü lideri Adnan Oktar ve örgütünden 2017 yılında kaçan Ceylan Özgül, canlı yayında soruları yanıtladı. Özgül, örgüt ağına düşürülen kızlarla ilgili "Çok fazla strateji var. İnsan kazandırılma yöntemleri. O hile çok büyük" açıklaması yaptı.

"TAMAMEN YER ALTINA İNMİŞTİ"

Ceylan Özgül, "Ben 2006-2007'de girdim. Okullarda insanların toplu halde davet edildiği yapı benim zamanımda yoktu. 99 operasyonundan sonra kendisi tamamen yer altına girmişti, kendisi ile ilgili hiçbir şey yoktu" dedi.

"ÇOK FAZLA KANDIRMA VE HİLE VAR"

Özgül, "Onunla ilgili internete yazdığımda bazı şeyler görüyordum. İftira deniyordu ben de ne yazık ki inanıyordum. Buradaki herkes teker teker dini kullanarak ve hile ile oraya çekilir. Bir kişi hedef oluyor. Bir kızı hedef aldığını görüyorsunuz" diye konuştu.