Ceylan, kendisini döven ağabeyinden kaçmak için 2'nci kattan atladı ADANA'nın Yüreğir ilçesinde cep telefonunu kontrol etmek isteyen ağabeyi A.E. tarafından buna karşı çıkınca dövülen Ceylan E., 2'nci kattaki evlerinin penceresinden atladı.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde cep telefonunu kontrol etmek isteyen ağabeyi A.E. tarafından buna karşı çıkınca dövülen Ceylan E., 2'nci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Yaralanan Ceylan E. tedavisinin ardından kadın sığınma evine yerleştirilirken, A.E. ise gözaltına alındı.

Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde A.E. kız kardeşinden kontrol etmek için cep telefonunu istedi. Ancak Ceylan E. olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.E. kız kardeşini dövmeye başladı. Bu sırada Ceylan E., ağabeyinden kurtulmak için kendisini evin penceresinden boşluğa bıraktı. Park halindeki aracın üzerine düşen Ceylan E. yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceylan E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Ceylan E.'nin, şikayetçi olduğu ağabeyi A.E. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Ceylan E. ise kentteki bir kadın sığınmaevine yerleştirildi. Ceylan E., yaşadığı şiddetin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı

Kaynak: DHA