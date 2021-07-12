Ceylan Karavil Park AVM ziyaretçilerinin gözdesi oldu
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Ceylan Karavil Park AVM ziyaretçilerinin gözdesi oldu

Ceylan Karavil Park AVM ziyaretçilerinin gözdesi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi haline gelen Ceylan Karavil Park AVM, Diyarbakır ve bölge halkının gözdesi oldu.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi haline gelen Ceylan Karavil Park AVM, Diyarbakır ve bölge halkının gözdesi oldu.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi olarak 2014 yılında Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında kapılarını açan, kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, Diyarbakır ve bölge halkının gözdesi oldu. Bünyesinde yer alan ulusal ve uluslararası büyük markalarla kaliteli bir alışveriş sunmanın yanında, sosyal yaşam merkezi konseptiyle öne çıkan, birbirinden ilginç sosyal aktivitelere, kültürel ve sanatsal etkinliklere imza atan Ceylan Karavil Park AVM, Diyarbakır'ın yanı sıra bölgedeki diğer il ve ilçelerden gelen misafirlerini de ağırlıyor.

Normalleşme döneminde ziyaretçi sayısını artıran Ceylan Karavil Park AVM pandemi sürecinde normalleşme adımlarının başladığı haziran ayında iki milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Ceylan Karavil Park AVM Müdürü Necati Ufuk Toydemir, Haziran 2014 tarihinde önemli bir alışveriş ve yaşam merkezi olarak açıldıklarını belirterek, yaklaşık 66 bin metrekarelik kiralanabilir alanda ulusal ve uluslararası mağazaları, dünya ve Türk damak tadına hitap eden fast food işletmeleri, süper marketi, sinema salonları, Doğu ve Güneydoğu'da eşi olmayan dev akvaryumu, 3 bin metrekarelik çocuk oyun alanı, buz pisti ve sosyal aktiviteleri ile keyifli ve güvenli bir ortamda alışveriş imkanı sunduklarını dile getirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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