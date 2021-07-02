Ceylan Karavil Park AVM ziyaretçileri sinema ile buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ceylan Karavil Park AVM ziyaretçileri sinema ile buluştu

Ceylan Karavil Park AVM ziyaretçileri sinema ile buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bünyesinde barındırdığı ulusal ve uluslararası markalarla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM, normalleşme adımları çerçevesinde ziyaretçilerini bugün itibari ile sinema salonlarıyla buluşturmaya başladı.

Bünyesinde barındırdığı ulusal ve uluslararası markalarla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM, normalleşme adımları çerçevesinde ziyaretçilerini bugün itibari ile sinema salonlarıyla buluşturmaya başladı.

Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen, kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan bölgenin buluşma noktası haline gelerek ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi memnuniyetle ağırlayan Ceylan Karavil Park AVM, normalleşme döneminde birbirinden farklı etkinliklerle ve kültürel, sanatsal alanlarda deneyimleri ziyaretçilerine sunarak Diyarbakır ve bölgenin çekim noktası olmaya devam ediyor. Bugünden itibaren ise sinema severleri uzun bir aradan sonra filmlerle yeniden buluşturan Ceylan Karavil Park AVM'de gün boyu belirlenen salonlarda ücretsiz sinema keyfine ulaşma şansı tanıdı.

Sinemalarının uzun bir aradan sonra tekrar bugün faaliyete geçmesinin mutluluğunu yaşayan Ceylan Karavil Park AVM yetkilileri, mutluluklarına ortak olmak için tüm bölge halkını sinemalarına davet ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Erol Bulut Diego Costa Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ceylan Karavil Park AVM ziyaretçileri sinema ile buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 16:00:20. #1.15#

title